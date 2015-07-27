США и Турция договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии – СМИ

Об этом сообщает со ссылкой на чиновников из Вашингтона и Анкары The Washington Post, передает ZN.ua.

Данная зона безопасности должна включать стокилометровый участок на западе от реки Евфрат и провинции Алеппо, которая, как запланировано, отойдет под руководство сирийских повстанцев, которые тем самым получат некоторое преимущество для ведения боевых действия против режима действующего президента Сирии Баша Асада.

Также данная зона должна стать "безопасной гаванью" для 2 млн беженцев. На данный момент территория, которая должна стать зоной безопасности, находится под контролем "Исламского государства".

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Ранее УНИАН сообщал, что турецкие власти не рассматривают вариантов введения наземных войск на территорию Сирии.

Также сообщалось, что ЕС готов поддержать Анкару в борьбе с террористами, но процесс примирения с курдами не должен от этого пострадать, считает Федерика Могерини.