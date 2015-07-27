Турция не планирует вводить наземные войска на территорию Сирии
03:40, 27 июля 2015Мир
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Турецкие власти не рассматривают вариантов введения наземных войск на территорию Сирии, передает Reuters.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. По словам политика, у страны есть договоренность с США о совместной поддержке с воздуха оппозиционных повстанцев в Сирии, ведущих борьбу против "Исламского государства", сообщает Росбалт.
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Ранее члены НАТО согласились по предложению Турции провести экстренное заседание.
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