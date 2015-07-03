Сирийские военные отбили нападения повстанцев на севере Алеппо

По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, штурм по меньшей мере семи районов, подконтрольных силовикам, начался вечером 2 июля.

Повстанцы запустили несколько сотен ракет по позициям сирийской армии, в результате чего погибли минимум девять человек и десятки получили ранения, передает Lenta.ru.

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Военные ответили артиллерийским огнем и авиаударами. После многочасовых боев, прекратившихся утром 3 июля, по информации Sana, были убиты более 100 повстанцев. В Syrian Observatory for Human Rights заявили, что повстанцам удалось захватить несколько не имеющих стратегического значения зданий на северо-западных окраинах Алеппо.

Бои между военными и боевиками в Алеппо, бывшем торговом и промышленном центре Сирии, продолжаются третий год. В результате столкновений там погибли тысячи человек, а 60 процентов исторического центра города, охраняемого ЮНЕСКО, уничтожено.