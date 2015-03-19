РФ увеличила количество военных на учениях до 80 тысяч

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, передает ZN.

Как известно, с 16 по 21 марта в РФ проходит внеплановая проверка боеготовности вооруженных сил, в которой сделан особый акцент на отработке действий в Арктике.

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В учениях также задействованы войска на Кавказе, Балтике и Сахалине. Изначально в учениях должны были участвовать около 45 тысяч солдат, 3 тысячи машин, более 40 надводных судов, 15 подлодок и 110 самолетов.

Российские военные начали массовые военные учения в Арктике. К учениям привлечены 38 тысяч военных, более 50 кораблей и подводных лодок, а также 110 самолетов. Учения продлятся пять дней и пройдут на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Параллельно российские войска проводят ряд учений и в других регионах России. Около трех тысяч военных проходят тренировки на острове Сахалин, полуострове Камчатка и других территориях Дальнего Востока России. В Бурятии (южная Сибирь) российская авиация проводит маневры, на западном юге России, в Ставропольском крае также проводятся учения.