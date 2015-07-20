Флаг Кубы впервые за полстолетия поднят над посольством в США

Ранее сегодня в знак свидетельства официального восстановления дипломатических отношений между Кубой и США кубинский флаг был установлен в здании американского госдепартамента, где находятся флаги стран, с которыми США поддерживает дипломатические связи, передает Би-би-си.

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Флаг США на здании американского посольства на Кубе будет поднят во время визита госсекретаря США Джона Керри на остров. В Вашингтоне анонсировали визит Керри в Гавану запланирован на 14 августа.

Отметим, что отношения между двумя странами были заморожены в начале 1960-х годов, когда США разорвали дипломатические отношения с Кубой и ввели эмбарго на торговлю с этой страной. С 1977 года в обеих странах действовали дипломатические миссии, которые назывались миссиями интересов США и Кубы. Эти дипломатические миссии действовали под эгидой Швейцарии, однако они не имели статуса посольства.

Некоторое потепление в дипломатических отношениях двух стран начали наблюдаться в декабре 2014 года. 17 декабря президент США Барак Обама официально заявил, что начинает политику по нормализации дипотношений с Кубой. А уже 16 января Министерство торговли США послабило санкции против Кубы. Через пару дней на Кубу впервые за 50 лет прибыла делегация Конгресса США. 21 и 22 января в Гаване прошли первые за полстолетия переговоры по нормализации дипотношений между США и Кубой. 11 марта была возобновлена прямая телефонная связь между двумя странами. 11 апреля президент США Барак Обама и руководитель Кубы Рауль Кастро, встретившись на саммите Америк в Панаме, пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами, после этого, 29 мая власти США официально исключила Кубу из списка спонсоров терроризма. 13 июня СМИ распространили информацию о том, что США и Куба в начале июля намерены официально восстановить дипотношения и открыть посольства.