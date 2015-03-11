США и Куба возобновили прямую телефонную связь

Об этом сообщил кубинский государственный оператор связи "Етеска", передает ТАСС.

Кубинская компания отмечает, что восстановление прямой телефонной связи было осуществлено в соответствии с соглашением, подписанным в феврале с компанией American Domestic Telecom. Оно стало первым по счету соглашением, заключенным после достигнутой 17 декабря прошлого года договоренности между Гаваной и Вашингтоном о нормализации отношений между двумя странами.

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"Восстановленная прямая линия между США и Кубой будет на начальном этапе использоваться для нужд голосовой связи", - говорится в заявлении "Этеска", цитируемом в среду французскими СМИ.

В заявлении компании выражается при этом уверенность, что "восстановление прямых телекоммуникационных линий между США и Кубой будет содействовать лучшему качеству связи между народами двух стран".

Предусмотрено, что в дальнейшем будет расширен спектр телекоммуникационных услуг по восстанавливаемым линиям связи, сообщил кубинский оператор.