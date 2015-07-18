Власти Петербурга отказали ЛГБТ-активистам в проведении марша

Представители ЛГБТ хотели пройти в центре Петербурга на следующих выходных.

Комитет по законности и правопорядку городской администрации отказал петербургским геям и лесбиянкам пройти вокруг Марсового поля – так называемого местного гайд парка, пишет Эхо Москвы.

Чиновники мотивировали отказ нарушением федерального закона "О защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию". Смольный также отказал ЛГБТ-активистам в проведении митинга на Марсовом поле.

Чиновники объяснили это тем, что 25 июля петербургский гайд парк будет занят другим мероприятием "с использованием плазменных экранов и генераторов".

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Напомним, летом прошлого года в петербурге прошел первый согласованный с городскими властями митинг ЛГБТ-активистов. Он состоялся за металлическими ограждениями, за участниками наблюдали сотрудники полиции. Мероприятие прошло без происшествий. Ранее Смольный отвечал отказом на заявки сторонников ЛГБТ. Акции представителей секс-меньшинств сопровождались конфликтами и провокациями со стороны так называемых православных активистов.

ЛГБТ активисты собираются предложить властям другие маршруты прайда.