В России трансвеститам и фетишистам запретили водить автомобили

Соответствующее постановление было опубликовано 4 января 2015 года на Официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу 6 января, пишет Сноб.

Согласно документу, на его основании в получении водительских прав может быть отказано лицам с группой заболеваний, описанной в Международной классификации болезней номер 10 (расстройства личности и поведения в зрелом возрасте F60 — F69), то есть трансгендерам, бигендерам, асексуалам, трансвеститам, кроссдрессерам и людям, которым требуется коррекция пола, сообщает Ассоциация адвокатов России за права человека.

Помимо них, в группу болезней входят патологические влечения к азартным играм, поджогам и воровству, фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм.

Читайте такжеВ России зарегистрировали первый ЛГБТ-брак

Также правительство ограничило выдачу водительских прав людям с ампутациями и эпилепсией, а также людям ростом ниже 150 сантиметров.

По мнению Ассоциации адвокатов, постановление нарушает права человека и ограничивает права и свободы граждан. Адвокаты объяснили, что теперь поводом для отказа в водительских правах может стать визит в интим-магазин, неразвитая грудь у женщин или отклонение в развитии вторичных половых признаков у мужчин.

Читайте такжеВ Госреестре не зарегистрировали портал сексменьшинств, потому что не знают, что такое ЛГБТ

«Известные артисты, например, Верка Сердючка, пародист Песков, переодевающийся в женские образы будучи мужчиной и так далее должны быть лишены водительских прав», — отмечают юристы, ссылаясь на документ правительства.

Ассоциация планирует подготовить заявление в Совет при президенте РФ по правам человека, обратиться за разъяснениями в Конституционный суд и к ряду международных организаций.