Венгрия начала строительство забора на границе с Сербией

15:51, 13 июля 2015
Мир
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Это должно остановить приток мигрантов в страну.

Венгрия карта / collection.shpola.net

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Венгрия начала строительство 4-х метрового забора на границе с Сербией, чтобы остановить приток мигрантов.

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Работы осуществляют венгерские военные, строительство началось вблизи города Морахалом - в 184 километрах южнее Будапешта.

Как сообщили в правительстве страны, о более детальном плане строительства будет сообщено позже.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что такие меры являются вынужденными.

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