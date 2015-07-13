Венгрия начала строительство забора на границе с Сербией
15:51, 13 июля 2015Мир
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Это должно остановить приток мигрантов в страну.
Венгрия карта / collection.shpola.net
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.
Венгрия начала строительство 4-х метрового забора на границе с Сербией, чтобы остановить приток мигрантов.
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Работы осуществляют венгерские военные, строительство началось вблизи города Морахалом - в 184 километрах южнее Будапешта.
Как сообщили в правительстве страны, о более детальном плане строительства будет сообщено позже.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что такие меры являются вынужденными.
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