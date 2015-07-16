ЕС увеличит гуманитарную помощь Сирии на 64 миллиона евро

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Как отмечается, решение о дополнительной помощи принято на фоне роста опасений относительно ухудшения гуманитарной ситуации в связи с последующими массовыми перемещениями населения по всей Сирии и соседних странах.

Читайте такжеСирийская армия окружила 1,5 тысячи боевиков в Забадани

"Гуманитарная ситуация ухудшается, в то время как борьба усилилась из-за отсутствия политического решения. Это дополнительное финансирование позволит оказать необходимую помощь нуждающимся людям", - отметил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Кристос Стилианидес.

"Но помощь гораздо более нужна, учитывая масштаб кризиса. Я призываю всех доноров выполнять свои обязательства, взятые по поддержке народа Сирии. Европейская комиссия берет на себя ответственность и продолжит делать это", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ЕС на год продлил санкции против сирийского режима.