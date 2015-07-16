ЕС увеличит гуманитарную помощь Сирии на 64 миллиона евро
ЕС решил увеличит гуманитарную помощь Сирии из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране на 64 млн евро.
Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".
Как отмечается, решение о дополнительной помощи принято на фоне роста опасений относительно ухудшения гуманитарной ситуации в связи с последующими массовыми перемещениями населения по всей Сирии и соседних странах.
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"Гуманитарная ситуация ухудшается, в то время как борьба усилилась из-за отсутствия политического решения. Это дополнительное финансирование позволит оказать необходимую помощь нуждающимся людям", - отметил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Кристос Стилианидес.
"Но помощь гораздо более нужна, учитывая масштаб кризиса. Я призываю всех доноров выполнять свои обязательства, взятые по поддержке народа Сирии. Европейская комиссия берет на себя ответственность и продолжит делать это", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что ЕС на год продлил санкции против сирийского режима.