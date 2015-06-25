Боевики ИГ пытаются захватить сирийский город Хасеке: десятки погибших
11:48, 25 июня 2015Мир
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Джихадисты "Исламского государства" вошли в город Хасеке на северо-востоке Сирии, встретив ожесточенное сопротивление курдских отрядов самообороны.
Улица в Хасеке, Сирия / Google Maps, Adamkou
Правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщают о десятках погибших.
Значительную часть поселения по-прежнему контролируют курдские войска, сообщает Русская служба ВВС.
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При этом курды предупреждают о новом нападении ИГ на сирийский город Кобани у турецкой границы. Зимой 2014-2015 года город стал ареной жестоких боев, однако к концу января курды вытеснили боевиков за пределы жилой застройки.
В ночь на четверг в автомобиле у приграничного КПП сработало взрывное устройство. О пострадавших на данный момент неизвестно.
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