Боевики ИГ пытаются захватить сирийский город Хасеке: десятки погибших

Правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщают о десятках погибших.

Значительную часть поселения по-прежнему контролируют курдские войска, сообщает Русская служба ВВС.

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При этом курды предупреждают о новом нападении ИГ на сирийский город Кобани у турецкой границы. Зимой 2014-2015 года город стал ареной жестоких боев, однако к концу января курды вытеснили боевиков за пределы жилой застройки.

В ночь на четверг в автомобиле у приграничного КПП сработало взрывное устройство. О пострадавших на данный момент неизвестно.