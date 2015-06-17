Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран вместе с КНДР, Сирией и Ираком

Результаты исследования опубликованы на сайте Института экономики и мира, передает Lenta.ru.

Рядом с Россией расположились Нигерия (151-е место) и КНДР (153-е). В десятку наименее миролюбивых стран также вошли Сирия, Ирак, Афганистан, Южный Судан, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Пакистан.

Первое место в рейтинге заняла Исландия. Также в топ-10 самых миролюбивых государств фигурируют Дания, Австрия, Новая Зеландия, Швейцария, Канада, Япония, Австралия и Чехия.

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Украина по сравнению с прошлогодним рейтингом опустилась на восемь позиций и заняла 150-ю строчку. Исследователи связывают это с конфликтом на Донбассе. Между тем США поднялись с 96-го на 94-е место.

При составлении рейтинга Global Peace Index учитывается несколько десятков основных показателей (таких, как участие в вооруженных конфликтах, численность силовых структур, количество совершенных убийств). По каждому из основных показателей странам ставятся оценки от 1 до 5.

Идею составления рейтинга, который формируется с 2007 года, подал австралийский предприниматель Стив Киллелеа (Steve Killelea).