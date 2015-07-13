В Карлсруэ нашли неизвестные гравюры Пиранези

Работы итальянского архитектора и графика долго приписывали немецкому архитектору-классицисту Фридриху Вейнбреннеру, пока их истинное авторство случайно не установил практикант, передает Lenta.ru.

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Стажеру Георгу Кабирски поручили провести инвентаризацию экспонатов из коллекции гравюр. Просматривая подлинники для составления перечня, он заподозрил, что авторство нескольких работ принадлежит Пиранези. Открытие произвело настоящую сенсацию в искусствоведческих кругах. 300 гравюр, найденных в Карлсруэ, прибавятся к 500 уже известным сохранившимся работам итальянского графика.

Джованни Пиранези - итальянский археолог, архитектор и художник-график XVIII века, мастер архитектурных пейзажей. По его чертежам возведены многие здания.

Фридрих Вейнбреннер - немецкий архитектор, представитель классицизма, спланировавший центр Карлсруэ. Его работы выделяются в присущий первой половине XIX столетия стиль Вейнбреннера.