Самую дорогую картину в мире продали за $179 миллионов

На аукционе Кристис за нее отдали свыше 179 миллионов долларов, передает ТСН.

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Картина была написана в в 1955 году.

Сообщается также, что покупатель решил остаться анонимным.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке за $ 22 миллиона продали бриллиант весом 100 карат.