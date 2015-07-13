В Еврогруппе считают, что переговоры о помощи Греции могут длиться почти месяц

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров финансов стран еврозоны.

"Я надеюсь, что теперь дело пойдет значительно легче, и в конструктивной атмосфере... надеюсь, мы входим в новую фазу", - отметил он.

"Переговоры относительно 3 программы финансовой помощи будут продолжаться скорее 4, чем 2 недели, и некоторые называют меня оптимистом", - подчеркнул глава Еврогруппы.

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Он также прокомментировал возможность промежуточного финансирования Греции.

По словам Дейсселблума, решение по этому вопросу пока не принято.

"Мы выясним это в течение ближайших нескольких дней. Завтра или в среду мы вернемся к этому вопросу", - подчеркнул он.

Как известно, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Ранее сообщалось, что страны ЕС окажут Греции финансовую поддержку в обмен на проведение властями Афин ряда реформ.