Мужчина решил избавиться от лишнего веса после того, как однажды встал на весы и увидел отметку в 110 килограммов.

35-летний айтишник Манджунат Джи Эн Житель из Индии, весивший 110 килограммов, за восемь месяцев похудел на 30 килограммов благодаря традиционной диете и спортивным занятиям. При этом он полностью отказался от алкоголя, начал рано ложиться спать и рано вставать.

Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

Мужчина решил избавиться от лишнего веса после того, как однажды встал на весы и увидел отметку в 110 килограммов.

Изучив рекомендации специалистов, программист решил не следовать модным способам похудения, а придерживаться традиционной диеты.

"Я считаю, что все должны знать главный секрет: следуйте накопленной многими поколениями мудрости. Модные диеты, которые рекламируют так называемые "эксперты", никогда не работают. Если вам обещают быстрое похудение без тяжелых усилий, это точно не сработает", – отметил он.

Читайте такжеПотерял до 20 килограммов: разведка Южной Кореи узнала о состоянии здоровья Ким Чен ЫнаНапомним, ранее сообщалось, как 50-летняя Анна Камбранис из австралийского города Мельбурн похудела на 138 килограммов за полтора года. До этого она весила 206 килограммов.

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Автор: Катерина Шварц