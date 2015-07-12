Иран и "шестерка" приблизились к окончательному ядерному соглашению

Госсекретарь США Джон Керри предупредил, что некоторые трудные вопросы остаются в переговорах между Ираном и Великобританией, Китаем, Францией, Россией, США и Германией.

Керри заявил журналистам в Вене 12 июля, что «я думаю, что мы приближаемся к некоторым реальным решениям».

Он сказал, что как и раньше есть «несколько жестких вещей, которые нужно сделать», но остается «надежда».

Читайте такжеУчастники переговоров по Ирану готовы снова перенести срок принятия соглашенияВ знак того, что соглашение может быть достигнуто даже 12 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И, как ожидается, присоединятся к переговорам.

Если стороны договорятся, соглашение ограничит возможности Тегерана по созданию ядерного оружия в обмен на отмену санкций против Ирана.