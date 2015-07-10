Французы не разрешали "единороссам" воровать дизайн "флага натуралов"

«Политической партии мы бы никогда не дали разрешение на использование нашего флага», —сказала глава La Manif Pour Tous Людовин де ля Рошер изданию Buzzfeed. Она не стала уточнять, последуют ли какие-либо санкции в отношении «ЕР», сообщает Новая газета.

Как сообщал УНИАН, московское отделение «Единой России» подготовило свой ответ на легализацию гей-браков в США - разработали флаг натуралов.

При этом пользователи интернета заметили сходство работы единороссов с флагом французской организации La Manif Pour Tous.

После этого в «Единой России» заявили, что действительно использовали флаг французского движения, но якобы сделали это с разрешения, а не самовольно, и при этом его изменили - продублировав на изображении третьего ребенка и расширив талию мамы.