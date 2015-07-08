Единороссы изобрели флаг гетеросексуалов

В ответ на легализацию однополых браков в США и активное распространение в Сети ЛГБТ-флага в «Единой России» разработали флаг натуралов.

Впервые он будет продемонстрирован в Москве вечером 8 июля на организованном партией празднике в честь дня семьи, любви и верности в парке «Сокольники».

Как рассказал «Известиям» замглавы московского отделения «Единой России» Алексей Лисовенко, День семьи в этом году планируется провести как шествие в защиту традиционных ценностей. Радужному флагу парад натуралов противопоставит флаг с изображением мамы, папы и троих детей. На флаге также присутствует хэштег «#Настоящая семья».

"Это наш ответ однополым бракам, этому издевательству над понятием семьи. Мы должны предупредить гей-горячку у себя в стране и поддерживать традиционные ценности", — говорит Лисовенко.