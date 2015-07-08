"По привычке украли": Флаг "натуралов" от единороссов уличили в плагиате

Сходство с флагом французской организации La Manif Pour Tous заметили авторы микроблога RIP Новости.

Кстати, посмотрите-ка: русская мама жирновата, а у француженки есть бездуховная талия pic.twitter.com/v4goOX29p2 — RIP Новости (@riarip) July 8, 2015

"Московские единороссы представили флаг гетеросексуалов. Но поскольку они единороссы, то они его по привычке украли", - отметили авторы блога.

Читайте такжеПосле предложения сжигать сердца геев Киселев поддержал однополые гражданские союзы

Стоит отметить, что авторы флага продублировали третьего ребенка и немного расширили талию мамы на изображении. Кроме этого на эмблеме не видно кардинальных изменений.

Как сообщал УНИАН, московское отделение «Единой России» подготовило свой ответ на легализацию гей-браков в США - разработали флаг натуралов.

Впервые он будет продемонстрирован в Москве вечером 8 июля на организованном партией празднике в честь дня семьи, любви и верности в парке «Сокольники».