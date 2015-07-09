Япония придумала способ увеличить количество туристов на Фудзияме

Власти японских префектур Яманаси и Сидзуока совместно с телекоммуникационным гигантом NTT Telecom Inc. планируют в ближайшее время установить на Фудзияме 8 точек доступа к Wi-fi, которые будут доступны всем туристам, решившим взобраться на самую высокую гору Японии, передает ZN.ua со ссылкой на Time.

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Таким образом власти Японии планируют привлечь туристов из США и Европы, которые любят делать селфи и делиться ими с помощью электронной почты или социальных сетей.

В прошлом году на Фудзияму взобралось от 40 до 50 тысяч туристов, японцы же планируют увеличить это количество.

В туристическом центре префектур также добавили, что точки доступа к Wi-fi являются не только промо акцией. Они помогут туристам обновлять сведения о погоде и другую информацию, чтобы удостовериться в том, что они в безопасности.