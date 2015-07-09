Российские кинопрокатчики: введение НДС на билеты приведет к массовому закрытию кинотеатров

Кинопрокатчики уверены, что введение налога не только приведет к массовому закрытию кинотеатров и уходу с рынка крупных игроков, но и окажет негативное влияние на социальную сферу, пишет "Коммерсант".

В распоряжении издания оказалось письмо сообщества национальных кинотеатральных организаций "Киноальянс" на имя Владимира Путина по поводу планов правительства ввести НДС на кинобилеты. Это может убить отрасль, уверены авторы (под письмом стоят подписи владельцев и руководителей девяти крупнейших кинопрокатных сетей, в том числе "Каро-Фильм", "Формула кино", "Синема Парк"), напоминая, что дистрибуторы зарубежных кинолент уже платят НДС за их прокат в российский бюджет. Введение НДС на билеты на доходы голливудских кинопроизводителей не повлияет, зато нанесет удар по экономике российских кинотеатров, а в России и так ежегодно продается всего 1,2 билета на жителя, гораздо ниже, чем в других развитых странах.

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Кинопрокатчики подчеркивают, что с 2009 года владельцы кинотеатров понесли огромные затраты в результате полного перехода на цифровое обслуживание, а в 2014 году "испытали шок" от падения курса рубля, поскольку подавляющее большинство арендных договоров зафиксировано в валюте, и теперь сети "балансируют на грани рентабельности". При этом цены на билеты не растут — "чтобы кино оставалось доступным широким слоям населения, в том числе малообеспеченным" Введение НДС вынудит отрасль либо повысить цены, либо закрыть убыточные кинотеатры.

Идею ввести налог с продажи кинобилетов обнародовал в июне премьер Дмитрий Медведев на встрече с кинематографистами в Горках. "Мы не должны давать льготы иностранным продуктам",— заявил премьер, отметив, что изменение системы налогообложения может привести к появлению дополнительного источника средств для отечественного кино. Он поручил Минкульту и Минэкономики рассмотреть возможность взимания НДС с продажи билетов в кинотеатрах при демонстрации иностранных фильмов. Глава Минкульта Владимир Мединский пообещал выполнить поручение в течение месяца.

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Сборы российских кинотеатров в 2014 году составили 46 млрд руб., из этой суммы 82%, или 38 млрд руб., пришлось на зарубежные фильмы. Если бы кинотеатрам приходилось платить с них 18% НДС, они потратили бы на это примерно 6,84 млрд руб. "У нас не хватает собственного продукта, чтобы занять существенную часть экранного времени. Сейчас это менее 20%, а в 2016 году будет еще хуже из-за сокращения господдержки кинопроизводства",— говорит президент "Киноальянса" и глава "Ленфильма" Эдуард Пичугин. Российское кино демонстрируется в основном в России, то есть сборы таких фильмов напрямую зависят от состояния и развития отечественных кинотеатров, подчеркнул он. "Крупные сети введение НДС выдержат, у них только EBITDA снизится на 12-15%, но основной удар придется на однозальные кинотеатры, которые не входят в сети и находятся на точке безубыточности",— пояснил господин Пичугин. Китай, по его словам, перешел к квотированию иностранных фильмов только тогда, когда в стране было построено при господдержке 22 тыс. кинотеатров.

Совладелец "Арт Пикчерс Студии" Дмитрий Рудовский считает, что если вырастет цена на иностранный контент, россияне будут просто реже ходить в кино, а аудитория российских фильмов не вырастет.