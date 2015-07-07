Disney снимет фильм о Прекрасном принце

Сценарий к новой экранизации написал Мэтт Фогель, известный по работе над анимационным фильмом "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек", сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Читайте такжеDisney снимет кино по мотивам одного из своих популярных мультфильмов

Создатели держат детали в секрете, но сценарий охарактеризовали как "новый взгляд на сказки". Подчеркивается, что проект будет не анимационным, а игровым - с живыми актерами. Дата выхода картины в прокат пока не уточняется.

Компания Disney в последние годы снова сосредоточилась на экранизации сказок. В 2014 году на экраны вышел фильм "Малефисента", в котором классическая история о Спящей красавице рассказывается от лица главной злодейки сказки. Главную роль исполнила Анджелина Джоли. В феврале 2015 года в прокате появилась картина "Золушка" с Лили Джеймс. Сборы ленты превысили $500 млн.

Прекрасный Принц (Prince Charming) - собирательный архетипичный образ героя, который приходит на помощь так называемой деве в беде - героине, оказавшейся в опасности или затруднительном положении. Этот персонаж, к примеру, появляется в традиционных сказках "Спящая красавица", "Золушка", "Белоснежка" и "Рапунцель". В экранизациях роль Прекрасного принца в последние годы исполняли Арми Хаммер ("Белоснежка: Месть гномов", 2012) и Ричард Мэдден ("Золушка", 2015).