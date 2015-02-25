Disney возродит легендарный мультсериал

Компания Disney сообщила, что возродит мультсериал «Утиные истории», как передает портал Mashable. Селезень-миллиардер Скрудж Макдак и трое его племянников вернутся на экраны в новом цикле под прежним названием. Показ сериала состоится в 2017 году, передает Lenta.ru.

К персонажам присоединятся летчик Зигзаг Маккряк, экономка Скруджа миссис Клювдия и ее внучка Понка, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд, банда аферистов Гавс и другие постоянные герои «Утиных историй».

Читайте такжеВ сети появился трейлер нового эпизода "Звездных войн"

Эпизоды сериала обычно посвящены тому, как злодеи пытаются украсть деньги Скруджа или его монету-талисман. Другой часто повторяющийся в сериях сюжет — Скрудж отправляется на розыски какого-либо древнего сокровища. Для некоторых историй за основу взяты комиксы Карла Баркса, но в цикле есть и полностью оригинальные приключения, и пересказы классических произведений и легенд.

Премьера «Утиных историй» в США состоялась 18 сентября 1987 года. Последняя серия была показана 6 мая 1990 года. Всего было снято 100 серий и один полнометражный мультфильм — «Утиные истории: Заветная лампа», который вышел в прокат 3 августа 1990 года.

Читайте такжеВ прокат вышел первый полнометражный украинский мультфильм

Также по мотивам «Утиных историй» cделали несколько видеоигр. Одна из самых успешных и высоко оцененных критиками — появившийся в 1990 году в Европе платформер DuckTales для приставки NES, созданием которого занималась компания Capcom (Resident Evil, Devil May Cry).