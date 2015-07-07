В команде нового президента Польши заговорили о референдуме по вступлению в еврозону

Такое заявление сделал советник избранного президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в интервью информагентству Reuters, сообщает DW.COM. Кшиштоф Щерский заявил, что Евросоюз должен давать больше полномочий национальным правительствам, а не постоянно двигаться в направлении всеобъемлющей интеграции. "Метафора о европейской интеграции, как велосипед хорошо известна: Вы можете двигаться только вперед, заднего хода нет. Это означает, что мы в ловушке этой концепции", - сказал советник. - "На мой взгляд, уже время здравому смыслу вернуться в Европу".

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Польша обязалась присоединиться к еврозоне, но юридически проведение референдума по этому вопросу не является обязательным. Социологические опросы указывают, что на таком референдуме победили бы противники присоединения к еврозоне.

Кроме этого, по словам советника избранного президента Польши, новая администрация займет жесткую позицию в отношении России, несмотря на опасения некоторых союзников по НАТО относительно недовольства Москвы. Он также сообщил, что Польша будет продолжать искать возможности размещения баз НАТО на своей территории и будет стремиться создать до варшавского саммита НАТО, который пройдет в следующем году, коалицию стран Центральной Европы.

Кшиштоф Щерский добавил, что Польша будет стремиться укрепить двусторонние связи с США в области безопасности с конечной целью создания постоянных совместных американо-польских военных баз на территории страны.

Несмотря на то, что Россия считает развертывание значительных сил НАТО около ее границ нарушением договоренностей Россия-НАТО от 1997 года, Кшиштоф Щерский заявил, что это соглашение необходимо пересмотреть, поскольку обстоятельства, которые ограничивали военное присутствие НАТО в регионе "не соответствуют действительности".

Польский политик заявил, что новая администрация будет способствовать установлению безвизового режима для украинцев и защищать право Киева на вступление в НАТО и ЕС, несмотря на сопротивление Москвы. "Предложение членства в НАТО само по себе уже очень важный политический инструмент", - сказал Кшиштоф Щерский.