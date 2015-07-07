В Австралии появится небоскреб с женскими формами

Австралийская архитектурная компания Elenberg Fraser представила проект небоскреба, на создание которого их вдохновили формы женского тела – в частности, известной певицы Бейонсе.

Проект под названием Premier Tower, который будет реализован в Мельбурне, был вдохновлен музыкальным видеоклипом американской артистки на композицию Ghost, сообщает Новое время со ссылкой на Mashable.

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На официальном веб-сайте архитектурной компании значится, что изгибы конструкции небоскреба будут напоминать формы Бейонсе в видеоролике. Архитекторы отмечают, что сложная конструкция здания поможет сделать небоскреб устойчивым. В небоскребе будут размещены торговые площадки, жилые апартаменты и отель.

Видеоклип Бейонсе Ghost вдохновил архитекторов на создание небоскреба