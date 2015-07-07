Словаков, воюющих на Донбассе на стороне боевиков, могут приговорить к 8 годам тюрьмы

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс подготовило министерство юстиции страны, передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Согласно проекту изменений, словакам, которые решили принять активное участие в деятельности вооруженных группировок, действующих на территории другой страны и нарушающих международное право, грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.

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В министерстве юстиции Словакии отметили, что законодательство меняют для того, чтобы способствовать завершению надлежащего урегулирования вооруженных конфликтов в мире и предотвращать нежелательную радикализацию.

"Иностранные боевики своими действиями могут увеличить интенсивность и продолжительность вооруженных конфликтов, в которых они принимают участие. С другой стороны, они несут значительный риск для безопасности государств их происхождения и транзита", - говорится в документе.

Кроме того, в поправках в Уголовный кодекс Словакии рассматривается и наказание за пассивное участие в деятельности вооруженных группировок на территории других государств.

Ранее УНИАН сообщал, что Словакия готовит изменения к законодательству, которыми учитывалась бы поведение граждан страны, участвующих в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.