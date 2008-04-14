Берлускони может стать премьером в третий раз за 14 лет

В Италии сегодня второй день проходят парламентские выборы.

Основная борьба за право формировать правительство ведется между правоцентристским блоком во главе с экс-премьером Сильвио БЕРЛУСКОНИ и левоцентристами, чей лидер - бывший мэр Рима Вальтер ВЕЛЬТРОНИ, передает радио «Свобода».

В первый день выборов, в воскресенье, явка избирателей составила 49%. Это несколько ниже, чем на предыдущих выборах два года назад.

По данным опросов общественного мнения, у С.БЕРЛУСКОНИ больше шансов на победу. Он может стать премьер-министром в третий раз за 14 лет.