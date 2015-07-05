В Беларуси введут платные электронные очереди на границе

Согласно документу, платная электронная очередь появится на белорусской границе уже через полгода, передает портал Белорусский партизан.

Указ разработан "с целью совершенствования порядка пропуска через государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров".

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Документом определяется, что через полгода на белорусской границе появится платная система электронной очереди, а также зоны ожидания на автотранспортных средств.

«Цена удовольствия пройти границу по электронной очереди пока не определена, ее должен назвать Совет министров Беларуси. Он же определить, на каких пунктах пропуска через полгода должна заработать система», - отмечается в сообщении.