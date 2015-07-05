Греция хочет предоставить налоговую амнистию тем, у кого незаконно полученные деньги хранятся в Швейцарии - СМИ

Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Sonntag, передает DW.

Согласно планам греческого правительства, граждане, которые уклоняются от уплаты налогов, могут получить выгоду от амнистии, заплатив 21 процент налогов с незадекларированных доходов, отмечает газета со ссылкой на собственные источники.

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Пока нет точных подсчетов, сколько именно необлагаемых греческих средств находятся на счетах в швейцарских банках. По данным издания, сумма достигает от двух до 200 миллиардов евро.

Таким образом, амнистия может принести греческому правительству срочно необходимые дополнительные средства, которых государству не хватает из-за противоречия с международными кредиторами, отмечает газета.

Между Грецией и Швейцарией было несколько раундов переговоров по обращению с греческими незаконно полученными деньгами в Швейцарии. Представитель министерства финансов Швейцарии подтвердил изданию, что такое предложение поступало от Афин, но не рассказал о его содержании.

Как сообщал УНИАН, сегодня Греция проводит референдум по мерам экономии, которые стране предложили международные кредиторы в обмен на финансовую помощь. Правительство Алекса Ципраса объявило референдум и призвало греков сказать "нет" требованиям кредиторов, а также пригрозило, что если народ согласится на меры экономии, то правительство уйдет в отставку. Предварительные результаты референдума ожидают около 21 часа по местному (20 часов по среднеевропейскому) времени.