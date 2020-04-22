Трамп отреагировал на сообщения о тяжелой болезни Ким Чен Ына

Президент США пожелал здоровья лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

У Вашингтона нет подтверждения информации об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает НВ.

"Никто это не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю", - сказал Трамп.

Читайте такжеУ Южной Кореи нет информации о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына

Он добавил, что если Ким Чен Ын действительно пребывает в плохом состоянии, то он желает ему здоровья.

"Я желаю удачи Ким Чен Ыну… Никто не подтвердил эти сообщения", - сказал Трамп.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.