Жизнь лидера КНДР оказалось в серьезной опасности после операции - СМИ

По данным СМИ, состояние здоровья Ким чен Ына якобы ухудшилось из-за "ожирения, переутомления и курения".

США изучают разведывательные данные о том, что жизнь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына находится в серьезной опасности после медицинской операции.

Об этом CNN сообщил источник в американском правительстве, передает ТСН.

Отмечается, что 15 апреля лидера Северной Кореи не было среди присутствующих на праздновании дня рождения его деда - основателя КНДР Ким Ир Сена. А в последний раз Ким Чен Ына видели за четыре дня до того на заседании правительства.

В то же время, другой источник подтвердил журналистам информацию об обеспокоенности состоянием здоровья лидера КНДР, однако подчеркнул, что "степень серьезности угрозы трудно оценить".

По данным южнокорейской онлайн-газеты Daily NK, Ким Чен Ын восстанавливается на своей вилле после операции, перенесенной 12 апреля из-за кардиоваскулярного заболевания. По данным издания, состояние здоровья лидера Северной Кореи якобы ухудшилось из-за "ожирения, переутомления и курения".

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Журналисты добавляют: из-за того, что в Северной Корее жестко контролируют информацию о лидере страны и членах его семьи, выяснить что-либо почти невозможно. Вместе с тем, отсутствие упоминания о лидере страны в местных СМИ часто провоцирует слухи о состоянии его здоровья.

Так в 2008 году из-за отсутствия Ким Чен Ира на параде, посвященном 60-летию КНДР, появились слухи об ухудшении состояния его здоровья. Позже выяснилось, что у него произошел инсульт.

А Ким Чен Ын больше чем на месяц пропал из поля зрения в 2014 году, а затем вернулся с тростью. Позже южнокорейская разведка сообщила, что ему удалили кисту из лодыжки.