Трамп приостановит выдачу грин-карт

Дональд Трамп намерен вскоре подписать указ, который будет блокировать выдачу грин-карт.

Президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временном прекращении иммиграции в США и собирается приостановить выдачу грин-карт из-за распространения коронавируса.

Об этом 21 апреля сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, Трамп намерен вскоре подписать указ, который будет блокировать выдачу грин-карт. По данным NYT, работникам, которые годами получали визы для выполнения специальных работ в США, могут запретить находиться в стране, но для некоторых отраслей сделают исключение. Politico также со ссылкой на источники пишет, что запрет может коснуться тех, кто работает на фермах, хотя в начале апреля Трамп говорил о важности виз для сезонных сельскохозяйственных работников.

В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения невидимого врага" (так он раньше говорил про коронавирус), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".