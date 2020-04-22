Трамп приостановит выдачу грин-карт
Президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временном прекращении иммиграции в США и собирается приостановить выдачу грин-карт из-за распространения коронавируса.
Об этом 21 апреля сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
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По информации издания, Трамп намерен вскоре подписать указ, который будет блокировать выдачу грин-карт. По данным NYT, работникам, которые годами получали визы для выполнения специальных работ в США, могут запретить находиться в стране, но для некоторых отраслей сделают исключение. Politico также со ссылкой на источники пишет, что запрет может коснуться тех, кто работает на фермах, хотя в начале апреля Трамп говорил о важности виз для сезонных сельскохозяйственных работников.
В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения невидимого врага" (так он раньше говорил про коронавирус), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020