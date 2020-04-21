Во Франции 9-летний мальчик с COVID-19 не инфицировал ни одного из 170 контактеров

Ребенок входил в группу случаев, связанных со Стивом Уолшем, который заразил немало отдыхающих на горнолыжном курорте во Франции.

Во Франции инфицированный коронавирусом 9-летний мальчик не заразил ни одно из 170 контактеров, несмотря на подтвержденный статус больного.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, в котором говорится, что дети, вероятно, не являются основными распространителями коронавируса.

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Ребенок входил в группу случаев, связанных со Стивом Уолшем, который стал первым инфицированным британцем в январе 2020 года.

Потом Волш отдыхал на горнолыжном курорте Франции с 10 другими соотечественниками и семьей из 5 человек.

Большинство людей заразились, а вот 9-летний мальчик не передал болезнь ни своим братьям, ни сестрам, ни кому-либо еще, несмотря на то, что контактировал со 172 людьми.

У ребенка были только легкие симптомы и при тестировании уровень вируса едва заметили, что, вероятно, является причиной того, почему он не заразил ни одного из контактеров.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что пандемия коронавируса заставляет некоторых активистов движения против вакцинации пересмотреть свои взгляды. Но, как замечают эксперты, другие противники прививок удваивают свой протест.