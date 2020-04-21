The Guardian: Коронавирус заставляет противников прививок изменить взгляды

В то время, как часть людей, которые выступают против прививок, удваивает свое сопротивление, других масштабы пандемии COVID-19 заставляют передумать.

Пандемия коронавируса заставляет некоторых активистов движения против вакцинации пересмотреть свои взгляды. Но, как замечают эксперты, другие противники прививок удваивают свой протест.

Недоверие к таким препаратам, усиленное некоторыми звездами поп-культуры, может серьезно подорвать будущую программу прививок, - пишет The Guardian. В ВОЗ зафиксировали разработку 70 потенциальных вакцин. Из них три сейчас на этапе клинических испытаний. Небольшое, но заметное сообщество "врагов" прививок, кажется, разделилось во взглядах относительно того, что делать дальше.

"Экстремисты, фанатичные группы, которые отвергают вакцинацию из-за принципов и чья цель - поляризовать и подрывать, не меняются. На самом деле они даже получают выгоду", - сказала директор организации Vaccine Project Confidence (VCP) Хайди Ларсон.

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Некоторые известные люди с широкой аудиторией в социальных сетях выражают свое недоверие к вакцинам. Например, теннисист Новак Джокович написал в Facebook, что может даже бросить спорт из-за своего протеста против прививок.

"Я не хочу, чтобы меня кто-то заставлял вакцинироваться ради поездок", - написал спортсмен.

Британская рэп-исполнительница M. I. A. тоже высказывалась против таких препаратов.

"Если бы мне пришлось выбирать вакцину или чип, я бы выбрала смерть", - написала она в Twitter. Австралийская актриса Изабель Лукас была лишена титула посла благотворительной организации для девушек после того, как заявила, что "не поддерживает путь вакцинации".

Однако, Ларсон отмечает, что есть доказательства и в пользу того, что люди, которые были "по определенным причинам менее уверены в позиции, у которых были проблемы лишь с одной конкретной вакциной, могут вести себя иначе в контексте пандемии" коронавируса. Организация VCP вместе с локальными партнерами по всему миру запустила исследование, которое длилось 18 месяцев. В ходе него были проведены опросы и оценка разговоров онлайн о коронавирусе, чтобы оценить подходы к предстоящей вакцинации.

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Ларсон рассказала, что после анализа более чем трех миллионов сообщений в социальных сетях ежедневно в период с января до марта, она сделала вывод, что большинство людей "хотят получить вакцину как можно скорее". Однако, будет и сопротивление. Движение против прививок стало глобальным в последние годы. Частично это произошло благодаря давно опровергнутой работе дискредитированного британского врача Эндрю Уэйкфилда, который связал вакцины от кори, свинки и краснухи с аутизмом у детей.

В прошлом году в ВОЗ назвали сомнения в вакцинации одной из 10 главных угроз для мира. Ведь для сохранения коллективного иммунитета прививки должны получить 75-95% населения в зависимости от болезни. В 2018 году опрос компании Wellcome Trust выявило, что в мире 8 из 10 человек (79%) "согласны" или "скорее согласны", что прививки безопасны. Лишь 7% "не согласны" или "скорее всего не соглашаются" с этим. Впрочем, показатели отличаются в разных регионах. В Северной Америке и Северной Европе 73% считают вакцины безопасными. Но в Западной Европе так думают 59%, а в Восточной - 40%.

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Масштабы и сила глобальной пандемии коронавируса, однако, подрывает сопротивление вакцинации. Новый опрос VCP показал, что в наиболее враждебной к вакцинам стране - во Франции, где всего 33% считают такие препараты безопасными, - лишь 18% ответили, что откажутся от прививки от коронавируса. В Великобритании в середине марта о своем намерении отказаться от прививок говорили лишь 7% опрошенных. В апреле такую позицию занимали уже 5% опрошенных британцев.

В России, где, согласно данным Wellcome Trust, 62% людей считают прививки эффективными, появились признаки того, что пандемия коронавируса посеяла внутренние конфликты в среде противников вакцин и активистов, которые скептически относятся к медицине. Администратор одной из крупнейших страниц на данную тему под названием "Правда о вакцинах", ругал больше 100 тысяч подписчиков за недисциплинированность.

"Знаете, что меня удивляет? Я удивлен реакцией противников вакцин в этой группе. Многие верят, что в России эпидемия коронавируса. Что люди болеют и умирают от коронавируса", - написал анонимный администратор.

В Италии представитель одной из главных групп по борьбе с вакцинами Comilva Калудио Симион подчеркнул, что прививка - это "не единственный способ успокоить людей". Но он добавил: "Мы не враждебны к вакцинам чисто из принципа".