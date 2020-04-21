Не выдержала карантина: З3-летняя звезда Playboy совершила самоубийство

Из-за требований властей штата постоянно находиться дома в связи с пандемией коронавируса звезда Playboy чувствовала одиночество, в связи с чем взяла к себе маленького щенка.

Бывшая звезда мужского журнала Playboy, 33-летняя Эшли Мэттингли совершила самоубийство.

Об этом сообщает TMZ.

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Полиция обнаружила тело Мэттингли после звонка ее друга, который сообщил, что она перестала выходить на связь.

Модель последние два года жила в американском Остине, штат Техас. Спикер местной медицинской экспертизы уточнил, что пока официальная причина смерти неизвестна, сообщает Fox News.

Мэттингли страдала от алкогольной зависимости. Из-за требований властей штата постоянно находиться дома в связи с пандемией коронавируса звезда Playboy чувствовала одиночество, в связи с чем взяла к себе маленького щенка.

Смерть Мэттингли подтвердили ее брат Билли и сестра Кристи.

«Я не могу подобрать слов, поэтому просто оставлю это здесь. Я люблю тебя и буду скучать каждый день. Лети высоко, сестра, я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах», - написала она в Facebook.

Мэттингли снялась для обложки Playboy в 2011 году. Тогда журнал назвал ее «Мисс Март 2011».

Как сообщал УНИАН, культовый эротический журнал Playboy отказался до конца 2020 года от печатной версии из-за пандемии смертельного коронавируса.