Кролик уходит в онлайн: Playboy отказался от печатной версии журнала из-за коронавируса

Журнал Playboy был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнером.

Культовый эротический журнал Playboy отказался до конца 2020 года от печатной версии из-за пандемии смертельного коронавируса.

Читайте также"Женственность и флирт": Playboy впервые создал коллекцию нижнего белья (фото, видео)

Об этом решении объявил в открытом письме на сайте Medium руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Отныне весь контент, в том числе Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и издания по играм будут выходить только в цифровом формате.

"Никого не удивит то, что привычки потребления медиа меняются на некоторое время... и наш контент в печатной форме достигает рук только части наших фанов", - отметил Кон.

Впрочем, в 2021-м году Playboy планирует вернуться к печати.

"Печать - это то, как мы начинали, и печать всегда будет частью того, кто мы есть", - заверил Кон.

Playboy - это американский мужской лайф-стайл журнал развлекательного характера, который был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнером и его коллегами. Напомним, Хью Хефнер ушел из жизни в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, на аукционе julien's Auction в Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера. В частности, был продан экземпляр первого выпуска издания с Мэрилин Монро на обложке. Лот ушел за $31,2 тыс., сообщается в инстаграме аукциона.