цей матеріал доступний українською

Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса

07:22, 21 апреля 2020
Мир
125 0
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Читайте такжеСША выделят $300 миллиардов на поддержку малого бизнеса

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защиты рабочих мест наших прекрасных американских граждан я подпишу указ о временном прекращении иммиграции в США!", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Число больных COVID-19 в США сейчас составляет почти 790 тысяч.

Всего в мире по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 приближается к 2,5 миллионам человек.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter