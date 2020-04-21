Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
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"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защиты рабочих мест наших прекрасных американских граждан я подпишу указ о временном прекращении иммиграции в США!", - написал Трамп.
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
Как сообщал УНИАН, США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Число больных COVID-19 в США сейчас составляет почти 790 тысяч.
Всего в мире по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 приближается к 2,5 миллионам человек.
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