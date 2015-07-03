В Германии от посла США потребовали объяснений о прослушке

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters,

глава администрации ведомства Меркель пригласил посла США Джона Эмерсона для разъяснений новой информации от Wikileaks, согласно которой Агентство национальной безопасности США прослушивало 69 телефонов и факсов в правительства, многих министров и замминистров ФРГ.

Согласно информации Wikileaks, данные факты прослушки датируются преимущественно 2011 годом, однако здесь же отмечается, что экономический шпионаж США осуществляла по отношению к Германии (и другим странам) с конца 1990-х годов.

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Ранее УНИАН сообщал, что WikiLeaks выложил в открытый доступ протоколы заседаний комитета бундестага по расследованию деятельности Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Германии.