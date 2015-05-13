WikiLeaks опубликовал данные о расследовании сотрудничества немецкой разведки с АНБ

В сеть попали показания 34 свидетелей на 1,4 тыс. страниц, сообщает Deutsche Welle. Документы доступны на немецком и английском языках.

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Основатель интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что "общество должно понимать, как работает комитет по расследованию дела АНБ". По его словам, "только с помощью эффективного общественного контроля комитет сможет добиться прозрачности и справедливости".

Бундестаг отреагировал на это событие недовольством. Председатель комитета по расследованию отметил, что публичность может негативно повлиять на ход расследования.

Как сообщала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая служба разведки BND несколько лет помогала АНБ США следить за европейскими политиками, в частности, правительством Франции и Еврокомиссией.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала разведслужбу, подчеркнув, что для обеспечения безопасности людей, особенно на фоне террористической угрозы, BND должна сотрудничать с другими разведками.