Россиянин просит генпрокуратуру РФ проверить законность разгона Всероссийского учредительного собрания и создания СССР

«Пришел в общественную приемную генпрокуратуры подать заявление о проверке законности разгона Учредительного собрания и создания в итоге РСФСР», - написал Шпиталев на своей странице в Facebook.

Согласно тексту обращения, заявитель просит Генпрокуратуру дать эти разъяснения в связи с тем, что ранее она приняла решение о незаконности вхождения Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году, а также начала проверять законность признания независимости Литовской, Латвийской и Эстонской ССР.

«Как известно, Учредительное собрание было избрано в ходе демократического народного волеизъявления, 06.01.1918 года им была провозглашена Российская Демократическая Федеративная Республика. Однако в тот же день силами, подконтрольными ВЦИК и СНК, работа Всероссийского учредительного собрания была насильственно прекращена, а ВЦИК опубликовал текст «Декрет о роспуске Учредительного собрания»», - говорится в обращении к прокуратуре.

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В связи с этим заявитель просит проверить законность создания ВЦИК, принявшего решение о разгоне Учредительного собрания, а также проверить законность создания СССР и РСФСР с учетом силового разгона Учредительного собрания и создания Российской Демократической Федеративной Республики.

Долго не хотели принимать это заявление, тетка-приемщица чуть не кричала "кто тебя сюда послал?!", "не думай, что ты сам... Posted by Владимир Шпиталев on Thursday, July 2, 2015

Как сообщал УНИАН, в Общественной палате России заявляют, что принятие в России закона о «незаконной» передаче Крыма Украине в 1954 году создаст прецедент для территориальных претензий к другим странам СНГ, в первую очередь Казахстана и Беларуси.