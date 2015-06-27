Генпрокуратура РФ назвала незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры России на соответствующий запрос председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, пишет ТАСС.

В сообщении прокуратуры отмечается, что у президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР не было полномочий принимать решения, связанные с территориальным устройством республик.

"Ни Конституция РСФСР, ни Конституция СССР не предусматривала полномочий Президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР по рассмотрению вопросов об изменении конституционно-правового статуса автономных советских социалистических республик, входящих в состав союзных республик», - говорится в заключении Генпрокуратуры РФ.

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Отмечается, что «Конституция СССР вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками относила к ведению СССР в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления и не предусматривала полномочия Президиума Верховного Совета СССР по вопросу об изменении территорий союзных республик».

На основании этого в Генпрокуратуре РФ решили, что передача Крыма в состав Украинской ССР не соответствовала конституции того времени.

«С учетом изложенного, принятые в 1954 г. решения Президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, не соответствовали Конституции РСФСР и Конституции СССР», - отмечает Генпрокуратура РФ.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Общественной палате России заявляют, что принятие в России закона о «незаконной» передаче Крыма Украине в 1954 году создаст прецедент для территориальных претензий к другим странам СНГ, в первую очередь Казахстана и Беларуси.