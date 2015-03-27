В России задумались о последствиях признания незаконным включения Крыма в состав Украины в 1954 году

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Иван Мохначук во время общественных слушаний на тему «Нужна ли правовая оценка закона 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР?» (УНИАН: В Совете федерации РФ с 29 декабря 2014 года готовится законопроект, который признает передачу в 1954 году Крыма из РСФСР в УССР якобы незаконной).

«Если мы хотим осудить акт передачи 1954 года и подвести под него базу «законно-незаконно», тогда надо ответить себе на другой вопрос: а не открываем ли мы ящик Пандоры в отношении других решений, которые были приняты в то время исходя из той ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, в отношении других территорий, которые были переданы тем или иным образованиям в Союзе, как целинные земли в Казахстане и другие спорные территории», - сказал Мохначук.

«Исходя из этой логики, мы можем вернуться к тому, что было в отношении территорий в Советском Союзе. Та же Павлодарская область не хотела уходить в Казахстан… Как далеко мы хотим зайти и к чему это может привести? От того, какое мы решение примем либо озвучим…, все республики бывшего Советского Союза, в том числе внутри России, начнут что-то на себя примерять», - добавил он.

По словам Мохначука, на Россию смотрят бывшие союзные республики и оценивают ситуацию, как она будет развиваться. «Может быть, мы придем в Казахстан и начнем. Не дай Бог, Назарбаев уйдет и придет кто-то новый. Вспомним, что что-то не так было. Либо в Беларуси что-то не так прирезали после войны», - сказал Мохначук.

В свою очередь, директор Института стран СНГ, член Общественной палаты РФ Константин Затулин, инициировавший данные слушания, заявил, что «никто не запретит никому возвращаться к событиям прошлого».

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«Что касается планов использовать прецедент отмены решения 1954-го с другими странами СНГ, с Казахстаном и так далее. Таких планов не существует на данный момент. Ручаться за все, что произойдет в будущем, никоим образом не могу, никто не может. Но планов таких нет. При этом хочу заметить: от нас зависит, появятся такие планы или не появятся», - сказал Затулин.

Он сообщил, что в Совете федерации РФ продолжается работа по законопроекту, признающему передачу в 1954 году Крыма из РСФРС в УССР «незаконной», хотя «складывается впечатление», что «эта инициатива не развивается, так как возникли сомнения».

По мнению Затулина, историю с 1954 года не удастся зачеркнуть, но надо ответить на уровне властей и общества РФ о законности пребывания Крыма в составе Украины.

«Это не мелочь с точки зрения дальнейшей судьбы Крыма и Севастополя в составе России. Это не мелочь с точки зрения пропагандистской кампании», - сказал Затулин.

В свою очередь, член комитета Совета федерации РФ по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что «передача» Крыма Украине была «незаконной», так как в 1954 году не было проведено референдума.