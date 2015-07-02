Министр финансов Греции заявил, что "лучше отрежет себе руку", чем подпишет соглашение с кредиторами

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Я лучше отрежу себе руку, чем подпишу соглашение, в котором не будет договоренности о реструктуризации долга", - заявил он.

Кроме того, по словам Варуфакиса, он не намерен оставаться на своем посту, если греки на референдуме поддержат политику жесткой экономии.

Читайте такжеМинистр финансов заявил, что Греция не сможет печатать драхмы: "мы уничтожили все станки"

Голосование в поддержку требований кредиторов, отметил он, может привести к отставке всего правительства и внеочередных выборов.

"Возможно, придется изменить конфигурацию правительства, потому что некоторые из нас не смогут переварить это (поддержку экономии греками – ред.)", - сказал Варуфакис.

Ранее сегодня министр финансов Греции Янис Варуфакис заявлял, что уйдет в отставку, если на референдуме 5 июля большинство окажется у сторонников принятия условий кредиторов по спасению Греции.