Настоятель сгоревшего Нотр-Дама предположил, что собор могут полностью не спасти

По его словам, реставрационные работы после великого пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года.

Собор Нотр-Дам в Париже все еще настолько хрупкий, что есть 50% вероятности невозможности сохранить полностью его конструкцию.

Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, передает 112 Украина со ссылкой на AP.

По его словам, реставрационные работы после большого пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года.

"Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также есть вероятность в 50% того, что строительные леса упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", - сказал Шове.

Сообщается, что одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тыс. элементов старых строительных лесов, установленных в задней части здания.

"Нам нужно полностью убрать леса, чтобы сделать здание безопасным, поэтому в 2021 году мы, вероятно, начнем восстановление собора", - сказал Шове.

После того, как леса снимут, нужно будет оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить.

Отмечается, что потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

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Президент Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Напомним, сильный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обвалились шпиль и крыша Нотр-Дама.

Французские следователи на данный момент исходят из того, что пожар начался случайно, потому что не найдены доказательства поджога.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет. В то же время французские реставраторы оценили срок, необходимый для восстановления памятника, в 10-15 лет.

Парижские правоохранители определили точное место возгорания, с которого начался пожар в соборе Парижской Богоматери, - оно возле шпиля.