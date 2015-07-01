США в новой национальной стратегии безопасности признали РФ страной, подрывающей региональную безопасность

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, новую национальную военную стратегию США сегодня представил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Мартин Демпси.

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В документе отмечается, что Россия вносит определенный вклад в некоторые направления в сфере безопасности: в борьбе с оборотом наркотиков и в борьбе с терроризмом, но вместе с тем РФ заинтересована в достижении своих целей с помощью применения силы.

В Стратегии национальной безопасности США также неоднократно обращается внимание на то, что Россия не уважает суверенитет соседних стран.

"Военные действия России непосредственно подрывают региональную безопасность и с помощью сил марионеток", - отмечается в документе.

Кроме того, отмечается, что США и союзники также обеспокоены в связи с действием ядерной программы Ирана. В частности, сказано, что Иран финансово поддерживает террористические группы на Ближнем и Среднем Востоке в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане.

Также в стратегии говорится, что Северная Корея остается страной-изгоем, которая развивает атомное оружие и строит ракеты, способные достичь территории Соединенных Штатов.

Китай в военной стратегии США отнесен к категории других стран, но указывается, что это государство может представлять угрозу для Соединенных Штатов. При этом в документе сказано, что Китай является большой развивающейся силой в мире, и выражается призыв к КНР "стать партнером в вопросе усиления международной безопасности".

Вместе с тем, в США обеспокоены действиями Китая в Южно-Китайском море.

Согласно стратегии, Соединенные Штаты не могут сосредоточиться на решении вопросов только какой-то одной угрозы, исключая таким образом возможность для предотвращения всех остальных угроз. Роль США определяется в том, чтобы иметь возможность применять все военные опции в одновременном реагировании на действия ревизионистских государств и насильственных экстремистских организаций.

"Неудача в этом направлении приведет к большей опасности для нашей нации и международного порядка", - говорится в сообщении.