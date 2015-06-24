На Аляске стартовали масштабные военные учения американской армии

Это одно из крупнейших по масштабам военных учений в Соединенных Штатах, сообщает Крым. Реалии.

Основная цель учений Nothern Edge, которые завершатся 26 июня – отработка взаимодействия между военно-воздушными и военно-морскими силами США, действующими в азиатско-тихоокеанском регионе. Учения, проводимые в воздушном и морском пространстве малонаселенной Аляски, предоставляют, по словам представителей Пентагона, уникальные возможности американским пилотам и морякам для отработки профессиональных навыков, которые им могут потребоваться для выполнения задач в реальной боевой ситуации.

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Как заявил представитель американского командования подполковник Тим Бобинский, эти учения не являются ответом на повышение напряженности в отношениях США с другими странами.

Учения Nothern Edge проводятся каждые два года, однако нынешние учения – первые за последние четыре года. Пентагон отказался от проведения маневров два года назад ради экономии средств.