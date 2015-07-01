Коморовский: Польша будет настаивать на усилении НАТО на восточных границах

Президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что во время саммита НАТО, который состоится в июле 2016 года, Польша будет настаивать на усилении уже существующего постоянного присутствия сил Альянса на восточной границе.

Об этом сообщает Радио "Польша".

С участием главы польского государства в столице Польши состоялось заседание Совета национальной безопасности, во время которого обсуждались вопросы подготовки к саммиту НАТО, который должен состояться в следующем году.

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Коморовский подчеркнул, что Польша будет отстаивать позицию, чтобы после 2016 года был не только "сохранен ротационный характер присутствия войск НАТО на территории Восточной Европы, но также, чтобы были укреплены уже существующие (...) элементы постоянного присутствия сил Альянса на восточной границе".

Президент уточнил, что речь идет о размещении складов с оружием, которые позволят сократить время на "подготовку к эффективной оборонительной операции" в случае угрозы.

Бронислав Коморовский также сообщил, что Польша будет настаивать на том, чтобы другие страны НАТО увеличили свои военные бюджеты до 2% ВВП, что Варшава сделала сразу после последнего саммита Альянса в Ньюпорте.