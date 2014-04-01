Польша из-за ситуации в Украине хочет большего присутствия НАТО - Туск

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава правительства Польши Дональд Туск.

"Гарантии бывают пустыми. Мы это знаем из истории. Гарантии серьезных государств относительно территориальной целостности Украины тоже оказались гарантиями сомнительного качества", - сказал он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы безопасность Польши гарантировалась войском, а не лишь фразами, записанными в документе", - отметил Туск.

По его словам, Польша, которая является членом Евросоюза и НАТО, как раз граничит со странами, которые не входят в Альянс, - Украиной, Беларусью и Россией.

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Туск сказал, что польская власть постоянно выступает с постулатом увеличения военного присутствия сил Альянса, и "шаг за шагом что-то получает".

"Мы будем действовать для увеличения присутствия НАТО в Польше, но тоже понимаем, что еще какое-то время пройдет, прежде чем это произойдет", - сказал Туск.

Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в Германии, что Польша "была бы счастлива", если бы на ее территории разместились "две тяжелых бригады НАТО".

Пресс-секретарь польского Министерства обороны Яцек Соньта сказал, что в Польше из общих сил НАТО размещена группа из 300 американских военных и 12 самолетов F16.

Как известно, Польша входит в НАТО с 1999 года. Согласно основополагающим документам Альянса, все страны-члены должны стать на защиту каждого государства-члена в случае, если на него кто-то нападет.