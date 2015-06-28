Полиция в Ереване выдвинула митингующим ультиматум – демонстрантам дали один час
В Ереване полиция настроена разогнать митингующих и дала участникам акции протеста час на то, чтобы покинуть центральные улицы, но протестующие уходить не планируют.
Об этом в Twitter сообщают очевидцы.
Полиция стягивает силы и выстроилась с одной стороны улицы, перекрыв митингующим возможность продвигаться дальше в правительственный квартал. Между полицией и участниками протеста стоят "политики и знаменитости, также присутствует бывший посол в РФ".
Politicians & celebrities including former ambassador to Russia standing between #ElectricYerevan protestors & police pic.twitter.com/IWatAbHMsO
— Alec Luhn (@ASLuhn) 28 июня 2015
По сообщениям в соцсетях, полиция стоит наготове и продолжает произносить предупреждение протестующим, чтобы те очистили улицу.
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Вместе с тем заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян не подтвердил решение разогнать демонстрантов с проспекта Баграмяна вечером 28 июня. Об этом сообщает Громадське ТВ.
"Разъяснительную работу провели. Я думаю, они уйдут", - заявил он.
Напомним, ранее заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что сегодня после 23:00 (по армянскому времени) полиция «попытается восстановить общественный порядок» на проспекте Баграмяна.